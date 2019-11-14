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اقتصاد

الدولار يسجل 16.18 جنيه للبيع.. أسعار الريال السعودي اليوم الخميس 14 -11-2019

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 09:31 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
شهد سعر الدولار اليوم الخميس 14 -11-2019، وأسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى البنك المركزى المصري والبنوك الأشهر بمصر "الأهلى ومصر"، استقرارًا أمام الجنيه في مستهل التعاملات.

وسنتعرف فيما يلي على سعر الدولار اليوم الخميس 14 -11-2019 وأسعار العملات الأجنبية في البنوك.

سعر الدولار والعملات الأجنبية

طبقًا لآخر تحديث لـ البنك المركزي المصري حول أسعار العملات اليوم الخميس وأسعار صرف الدولار والريال السعودي واليورو في البنك المركزي والبنوك، جاءت أسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي :

سعر الدولار الأمريكي 

سعر الدولار اليوم الخميس فى البنك المركزى 

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس : 16.8 جنيه للشراء و 16.18 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الخميس فى البنك الأهلى 
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 14-11-2019 شراء : 16.08، وبيع : 16.18

سعر اليورو​
وسجل سعر اليورو​ اليوم الخميس : 17.70 جنيه للشراء و 17.82 جنيه للبيع بتراجع قرش عن سعره بمستهل التعاملات.

سعر الجنيه الاسترليني​
وبلغ سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم الخميس ،20.65 جنيه للشراء و 20.85 جنيه للبيع بتراجع 8 قروش للبيع فقط عن المستهل.

سعر الفرنك السويسرى​
وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الخميس​ 16.18 جنيه للشراء و 16.33 جنيه للبيع

سعر الـ 100 الين اليابانى
أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الخميس ، فقد سجل14.74 جنيه للشراء و 14.86 جنيه للبيع

سعر اليوان الصيني
وسجل سعر اليوان الصيني اليوم الخميس شراء : 2.29 وبيع : 2.30

وبالنسبة لـ العملات العربية

سعر الريال السعودى​
سجل سعر الريال السعودى اليوم الخميس 4.28 جنيه للشراء و 4.38 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم الخميس في بنك مصر
سجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس في بنك مصر شراء : 4.27 ، وبيع : 4.31

سعر الدينار الكويتى​
بينما سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 52.92 جنيه للشراء و 53.30 جنيه للبيع

سعر الدرهم الاماراتى
وسجل سعر الدرهم الاماراتى اليوم الخميس 4.37 جنيه للشراء و 4.40 جنيه للبيع
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