الدولار يسجل 16.18 جنيه للبيع.. أسعار الريال السعودي اليوم الخميس 14 -11-2019

شهد سعر الدولار اليوم الخميس 14 -11-2019، وأسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى البنك المركزى المصري والبنوك الأشهر بمصر "الأهلى ومصر"، استقرارًا أمام الجنيه في مستهل التعاملات.





وسنتعرف فيما يلي على سعر الدولار اليوم الخميس 14 -11-2019 وأسعار العملات الأجنبية في البنوك.





سعر الدولار والعملات الأجنبية





طبقًا لآخر تحديث لـ البنك المركزي المصري حول أسعار العملات اليوم الخميس و أسعار صرف الدولار والريال السعودي واليورو في البنك المركزي والبنوك، جاءت أسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي :





سعر الدولار الأمريكي





سعر الدولار اليوم الخميس فى البنك المركزى





سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس : 16.8 جنيه للشراء و 16.18 جنيه للبيع





سعر الدولار اليوم الخميس فى البنك الأهلى

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 14-11-2019 شراء : 16.08، وبيع : 16.18





سعر اليورو​

وسجل سعر اليورو​ اليوم الخميس : 17.70 جنيه للشراء و 17.82 جنيه للبيع بتراجع قرش عن سعره بمستهل التعاملات.





سعر الجنيه الاسترليني​

وبلغ سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم الخميس ،20.65 جنيه للشراء و 20.85 جنيه للبيع بتراجع 8 قروش للبيع فقط عن المستهل.





سعر الفرنك السويسرى​

وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الخميس​ 16.18 جنيه للشراء و 16.33 جنيه للبيع





سعر الـ 100 الين اليابانى

أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الخميس ، فقد سجل14.74 جنيه للشراء و 14.86 جنيه للبيع





سعر اليوان الصيني

وسجل سعر اليوان الصيني اليوم الخميس شراء : 2.29 وبيع : 2.30





وبالنسبة لـ العملات العربية





سعر الريال السعودى​

سجل سعر الريال السعودى اليوم الخميس 4.28 جنيه للشراء و 4.38 جنيه للبيع





سعر الريال السعودي اليوم الخميس في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس في بنك مصر شراء : 4.27 ، وبيع : 4.31





سعر الدينار الكويتى​

بينما سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 52.92 جنيه للشراء و 53.30 جنيه للبيع





سعر الدرهم الاماراتى