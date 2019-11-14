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اقتصاد

11 جنيه لكيلو الليمون.. اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 14 -11-2019

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 10:01 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الخميس 14-11-2019 بسوق الجملة بالعبور.

وتراوحت أسعار الطماطم اليوم الخميس 14 نوفمبر 2019 بين 2.25 و 4.5 جنيه، البطاطس بين 3 جنيهات و 5.5 جنيه.، البصل بين 2.5 و4.5 جنيه، الكوسة بين 4 و5 جنيهات، الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات، الباذنجان البلدي بين 2 و3 جنيهات .

وتراوحت أسعار الفلفل الرومي البلدي اليوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019 بين 2 و4.5 جنيه ،الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات ، الملوخية بين 2 و3 جنيهات ، الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات ،القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

فيما يتعلق بأسعار الفاكهة اليوم الخميس 14-11-2019 ، فقد سجل البرتقال البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه ، البرتقال السكري بين 3 و4 جنيهات ، البرتقال أبو سرة بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا ،اليوسفي بين 3 و5 جنيهات.

وبلغت أسعار الجوافة بين 3 جنيهات و5.5 جنيه ، الرمان بين 3 و6 جنيهات، بزيادة جنيه ،الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.
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