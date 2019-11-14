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برلمان

مقترح برلماني بإلزام الشركات المتقاعسة عن تنفيذ أعمال الصرف بتعويض مليون جنيه

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 12:54 م
الصرف الصحى
الصرف الصحى
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
تقدم النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، اليوم الخميس، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتعات العمرانية، لسحب أعمال تنفيذ مشروعات الصرف الصحي من الشركات المتقاعسة، مع إلزامها بتعويض مليون جنيه جراء الضرر الذي تسببت فيه.

وأشار أبو طالب- في مقترحه- إلى أن الحكومة فشلت تمامًا في تحقيق أي نتائج فيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحي في أي محافظة من محافظات مصر، حيث إن ملف الصرف الصحي، من الملفات الهامة والحيوية والتي تشغل بال جميع نواب البرلمان، فطوال أربعة سنوات، لم نر أي نتائج على أرض الواقع بسبب تقاعس الشركات المسند إليها أعمال التنفيذ، وفق ما قال النائب.

وأكد على ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المتقاعسة عن تنفيذ مشروعات الصرف الصحي، من خلال سحب الأعمال ، وإسنادها إلى جهات أخرى أكثر جدية، مع إلزام هذه الشركات بتعويض لا تقل قيمته عن مليون جنيه، وبما يتناسب مع حجم الضرر الواقع على المواطنين.

ووجه أبو طالب بضرورة تقييم أداء الشركات، في تنفيذ المشروعات في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة، وعدم التعامل مع الشركات المتقاعسة في أي مشروعات مستقبلية.
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