النائب محمد المسعود: مصر كشفت أكاذيب المنظمات المشبوهة عن أوضاع حقوق الإنسان

وجه النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن التحية للحكومة ممثلة فى المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب فى إعداد تقرير مصر حول المراجعة الدورية لملف مصر مشيدا باستعراض المستشار عمر مروان لهذا التقرير امام اجتماعات المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف.





وقال " المسعود " فى بيان له اصدره اليوم، إن مصر نجحت فى كشف وتفنيد اكاذيب واشاعات وسموم المنظمات المشبوهة عن اوضاع حقوق الانسان فى مصر وأكبر دليل على ذلك الإشادة الدولية الكبيرة من المجتمع الدولى بالتقرير المصرى مؤكدا أن غالبية ملاحظات وتقارير الدول وتعليقاتها فى جنيف حول ملف مصر وتقريرها بصفة عامة كانت محل إعجاب وإشادة بملفات حقوق الانسان فى مصر بمفهومها الشامل.



