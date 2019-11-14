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برلمان

النائب محمد المسعود: مصر كشفت أكاذيب المنظمات المشبوهة عن أوضاع حقوق الإنسان

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 12:52 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريده محمد وماجدة بدوي
وجه النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن التحية للحكومة ممثلة فى المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب فى إعداد تقرير مصر حول المراجعة الدورية لملف مصر مشيدا باستعراض المستشار عمر مروان لهذا التقرير امام اجتماعات المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف. 

وقال " المسعود " فى بيان له اصدره اليوم، إن مصر نجحت فى كشف وتفنيد اكاذيب واشاعات وسموم المنظمات المشبوهة عن اوضاع حقوق الانسان فى مصر وأكبر دليل على ذلك الإشادة الدولية الكبيرة من المجتمع الدولى بالتقرير المصرى مؤكدا أن غالبية ملاحظات وتقارير الدول وتعليقاتها فى جنيف حول ملف مصر وتقريرها بصفة عامة كانت محل إعجاب وإشادة بملفات حقوق الانسان فى مصر بمفهومها الشامل.

وأشار النائب محمد المسعود إلى أن مناقشات الدول لملف مصر أكدت استجابة الحكومة المصرية للعديد من التوصيات والتعاهدات السابقة من المراجعة الدورية الماضية وكان لها دور إيجابى مطالبا من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الترويج لهذا التقرير على نطاق واسع حتى يعرف العالم كله ان مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اصبحت واحدة من اهم دول العالم فى اهتمامها بملفات حقوق الانسان بمفهومها الشامل وأن كل ما كان يبث من سموم وأكاذيب وشائعات عن ملفات حقوق الانسان فى مصر لا أساس لها من الصحة على ارض الواقع وان هناك منظمات مشبوهة ومأجورة وممولة كانت تروج هذه الاكاذيب ضد مصر.
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