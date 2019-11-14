وزير الاتصالات يلتقي عدداً من الشركات العالمية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع "برتارند راميه" نائب رئيس شركة "سيجافوكس - Sigfox" للشؤون الدولية، و"فرانك سيجي"ل رئيس قسم العمليات في الشركة المتخصصة في توفير الحلول التكنولوجية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.





تناول اللقاء أنشطة شركة سيجافوكس وأهم الحلول التكنولوجية التي توفرها لعملائها، ومشروعاتها المستقبلية وبحث إمكانية الاستثمار في مصر.





وحول هذا السياق، أوضح الدكتور عمرو طلعت أهم التسهيلات والحوافز التي تقدمها مصر لجذب الاستثمارات العالمية، كما تم بحث التعاون بين الشركة ومعهد تكنولوجيا المعلومات في مجال بناء القدرات واعداد كوادر من المدربين، وسبل التوسع في أعداد المتدربين في برامج التدريب التي سيتم الاتفاق عليها.





وشهد الاجتماع أيضا بحث إنشاء معمل للشركة في معهد تكنولوجيا المعلومات في مجال إنترنت الأشياء، والتعاون في دعم الإبداع والابتكار التكنولوجي في المجالات ذات الصلة بتطبيقات إنترنت الأشياء والتدريب في هذا المجال.





وفي سياق متصل اجتمع الدكتور عمرو طلعت مع "شون أوبريان" المدير العام للقطاع الحكومي بشركة "ساب - SAP" العالمية الرائدة في مجال البرمجيات و"مارك نولا" نائب رئيس الشركة للإبداع الرقمي، وكبار المسئولين بالشركة.





وتناول اللقاء أهم استخدامات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في صنع القرار للمؤسسات الحكومية، وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك بحضور المهندسة هدي منصور مدير عام شركة ساب مصر.





وخلال اللقاء اطلع الوزير على أبرز الحلول التي توفرها الشركة العالمية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات المختلفة وقصص النجاح التي حققتها.





كما شهد اللقاء استعراض الإستراتيجية المصرية للذكاء الاصطناعي والتي تهدف إلى تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات المجتمع المصري وذلك من خلال التركيز على محورين أساسيين وهما بناء القدرات وتطوير حلول وبناء تطبيقات تعتمد على أنظمة الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها في عمليات اتخاذ القرار.





جاء ذلك، تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تطوير مشاريع ثنائية تعتمد على استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة.





كما التقى أيضا الدكتور عمرو طلعت مع "ايوجين كاسبرسكي" الرئيس التنفيذي لشركة "كاسبرسكي - Kaspersky" المتخصصة في أمن الحاسبات، وتقديم الحلول والتطبيقات لبرامج مضادة للفيروسات؛ تناول اللقاء بحث التعاون في مجال الأمن السيبراني، كما تم استعراض التجربة المصرية في الأمن السيبراني والذي يعد أحد أهم العناصر الرئيسية لضمان نجاح عملية التحول الرقمي.





وقد كان الدكتور عمرو طلعت قد التقى مع "سيلفي ريتيلو" رئيس جامعة" باريس – ساكلاي Paris-Saclay" وعدد من قيادات الجامعة؛ بحضور السفير إيهاب بدوي سفير مصر في فرنسا.





وشهد اللقاء بحث التعاون في مجال إعداد الكفاءات الرقمية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وخاصة الذكاء الاصطناعي، كما تم بحث إمكانية الاستفادة من خبرات الجامعة الفرنسية في ظل سعي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإنشاء جامعة متخصصة في مجال علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.





حضر اللقاءات المهندس جلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



