الزمالك يتلقى العزاء فى علاء علي بالحامدية الشاذلية اليوم

يقيم مجلس إدارة نادي الزمالك مساء اليوم الخميس، عزاء الراحل علاء علي لاعب الفريق الأسبق، والذي وافته المنية الإثنين الماضي، بعد معاناة مع المرض .



ويقام العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، ويحضره أسرة اللاعب ومجلس إدارة الزمالك بالكامل .



وكان عدد كبير من نجوم الكرة المصرية من مختلف الأندية، قد حضروا العزاء الذي أقامته أسرة اللاعب، أول أمس، في مسقط رأسه بمنطقة عين شمس.