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رياضة

الزمالك يتلقى العزاء فى علاء علي بالحامدية الشاذلية اليوم

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 03:54 م
علاء على
علاء على
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منتصر الرفاعى
يقيم مجلس إدارة نادي الزمالك مساء اليوم الخميس، عزاء الراحل علاء علي لاعب الفريق الأسبق، والذي وافته المنية الإثنين الماضي، بعد معاناة مع المرض .

ويقام العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، ويحضره أسرة اللاعب ومجلس إدارة الزمالك بالكامل .

وكان عدد كبير من نجوم الكرة المصرية من مختلف الأندية، قد حضروا العزاء الذي أقامته أسرة اللاعب، أول أمس، في مسقط رأسه بمنطقة عين شمس.
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