للأمهات .. 4 علامات تساعدك على فهم متطلبات طفلك

تعانى الكثير من الأمهات فى فهم متطلبات طفلها الأول خاصة فى الشهور الأولى، ولكن موقع “bright side” نشر بعض العلامات والأصوات التى توضح لك ما يريده طفلك بطريقة أوضح وهى:



-عندما يبكى الطفل لمدة من 5-6 ثوان ثم يتوقفون لمدة 20 ثانية، ويكررون البكاء مرة أخرى فهو يريدك أن تحميلة ويتوقف لـ20 ثانية لانتظار النتائج.



-عندما يبدأ طفلك فى البكاء مع تدوير رأسه فهو يبكى بسبب الجوع، ويفضل التقاطة فورًا لأن الموضوع سوف ينتهى بالبكاء الهستيرى، وسنلاحظ أنه يقوم بضم صوابع يديه.



- عندما يصرخ الطفل مرة واحدة، فهو يصرخ بسبب الألم أو مغص شديد، وستكون صرخة عالية ثم يهدأ مرة واحدة، ويعيد صراخه مرة أخرى.



-عندما يريد الطفل النوم، ولكنه لا يستطيع بسبب شيء ما سوف يبدأ بالبكاء مثل الأنين مع الفرك فى عيونة أو لمس أذنه.

