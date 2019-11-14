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اقتصاد

بدء تطبيق الدعم النقدي.. أصحاب المخابز يوقعون تفويض المنظومة الجديدة

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 05:36 م
الدعم النقدي
الدعم النقدي
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محمد صبيح
بدأ أصحاب المخابز توقيع تفويضات المشاركة في تطبيق منظومة الدعم النقدي لدى المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتطبيق منظومة خبز جديدة بمقتضاها يحصل المواطن على قيمة دعم الخبز نقدا داخل بطاقة التموين.

عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة، طالب في تصريحات لـ صدى البلد، أصحاب المخابز في جميع أنحاء الجمهورية بتوقيف التفويض للمطاحن للانضمام إلى منظومة الدعم الرقمية الجديدة التي تستهدفها وزارة التموين.

وأضاف حماد، أن المنظومة الجديدة ستتيح للمواطن حصته من الخبز نقدا داخل بطاقة التموين، وسيقوم صاحب المخبز بخصم رصيد قيمته 60 قرشا من بطاقة المواطن مقابل كل رغيف يحصل عليه بشكل مباشر لينزل في رصيد صاحب المخبز يوميا.

أكد حماد، أن المنظومة الجديدة ستتضن مزايا كبيرة لصالح أصحاب المخابز والمواطنين، كما أنها تتيح المواطن الحرية كاملة في تحديد أولويات إنفاقه للدعم النقدي المخصص له داخل بطاقة التموين.

وحول موعد تطبيق المنظومة الجديدة، أوضح حماد أن وزارة التموين بدأت في ضم أصحاب المخابز للمنظومة الجديدة من خلال توقيع التفويض لدى المطاحن استعدادا لبدء التطبيق في موعد لم تعلنه الوزارة حتى الآن.

وتقضي منظومة الدعم النقدي الجديدة بحصول المواطن على قيمة الدعم (سلع - خبز ) نقدا غير مقيد الشراء بحيث يستطيع المواطن شراء السلع والخبز بالسعر الحر من المنافذ التابعة، منها: المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي وتجار التموين والمخابز.
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