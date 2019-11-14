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هاجر سعد الدين تتحدث عن التحاقها بالبرامج الإذاعية..فيديو

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 06:55 م
هاجر سعد الدين
هاجر سعد الدين
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خالد محيي الدين
قال الدكتورة "هاجر سعد الدين"، الرئيس السابق لإذاعة القرآن الكريم، إنها نجحت في اختبارات الإذاعة، وتم ترشيحها للعمل في برامج الأطفال والمنوعات، ولكنها أصرت على العمل في تخصصها بالبرامج الدينية، نظرا لكونها دارسة وخريجة جامعة الأزهر الشريف.

وتابعت "هاجر"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي" في برنامج "فنجان قهوة" المذاع علي قناة "صدى البلد" الفضائية، أن بداية عملها ودراستها لم تكن محجبة، رغم كونها طالبة في جامعة الأزهر، لافتة إلي أن قرار ارتداء الحجاب "حاجة بتيجي من جوه الإنسان".

ونوهت "هاجر" الرئيس السابق لإذاعة القرآن الكريم، إلي أن قرارها الخاص بـ ارتداء الحجاب بعد فترة من عملها في إذاعة القرآن الكريم.
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