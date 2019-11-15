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برلمان

محلية البرلمان تناقش عددا من طلبات الإحاطة بشأن الصرف الصحي ورصف الطرق.. الأحد

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 05:01 ص
لجنة الإدارة المحلية
لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قال النائب بدوى النويشى ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إن لجنة الإدارة المحلية ستعقد اجتماعا يوم الأحد المقبل الموافق 17 نوفمبر لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة.

وأكد النويشى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن اللجنة ستناقش عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن تأخر أعمال الصرف الصحى ورصف الطرق وإنشاء المدارس فى عدد من المحافظات.

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلى أن اللجنة بعد مناقشتها لطلبات الإحاطة تقوم بمواجهتها بالمسئولين سواء فى وزارة لكى نضع حلول لهذه المشاكل فى المحافظات.

وكان الدكتور على عبدالعال رفع جلسات المجلس الأسبوع قبل الماضى، على أن تعقد الجلسات المقبلة صباح يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر من نفس الشهر الجارى.

وشهدت الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء قبل الماضى، إلقاء عدد من النواب، بيانات عاجلة حول مشكلات المواطنين، فيما استعرضوا عددا من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن مشكلات قطاع البريد والاتصالات.
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