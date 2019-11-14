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فن

في عيد ميلادها.. تعرف علي عدد زيجات مني عبد الغني

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 08:45 م
صدى البلد
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قسم الفن
يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة منى عبد الغني والتي أكملت اليوم عامها الـ55 ، فهي من مواليد 14 نوفمبر 1964 وبدأت مشوارها الفني عام 1985 .

تزوجت مني عبد الغني مرتين الأولى من الموسيقار أحمد شريف سلامة وأنجبت منه ريم وكريم ولكنها انفصلت عنه بعد فترة من ارتدائها الحجاب واتخاذها قرار الاعتزال لتتزوج بعد ذلك من رجل الأعمال محمد قورة ولكنها انفصلت عنه مؤخرًا دون وجود أسباب واضحة.

يذكر ان اخر اعمال الفنانة منى عبد الغني مسلسل "زلزال" و شاركها البطولة الفنان محمد رمضان و ماجد المصري وتم عرضه في رمضان 2019.
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