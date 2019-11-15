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حوادث

أمن الجيزة يضبط 73 قضية تموينية خلال 24 ساعة

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 03:00 ص
ميدرية أمن الجيزة
ميدرية أمن الجيزة
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ندي حمودة - أحمد مهدي
شنّت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملات تموينية بمختلف أنحاء القطاع.

أسفرت الحملات عن ضبط 73 قضية، وتشمل القضايا 15 قضية عدم حمل شهادة صحية، و21 قضية عدم الإعلان عن أسعار، و24 قضية إدارة منشأة بدون ترخيص، و12 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وجار العرض على النيابة.
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