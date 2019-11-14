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رياضة

بيليه: أتمنى وصول رونالدو لعدد أهدافي.. وما يحدث مع نيمار صعب تحليله

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 11:38 م
بيليه ورونالدو
بيليه ورونالدو
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محمد رشاد
تحدث أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، والتصريحات السابقة لوكيله خورخي مينديز.

وكان مينديز صرّح بأن رونالدو سيتفوق على بيليه، وقال النجم البرازيلي في تصريحاته لوكالة الأنباء الإسبانية " EFE": "آمل أن يكون رونالدو محظوظا للغاية لأن عدد الأهداف لديه بالفعل جيدة، أتمنى أن يتمتع رونالدو بالصحة والقوة للوصول إلى 1283 هدفًا مثلي".

وعن منتخب البرازيل، وإصابات نيمار دا سيلفا وغيابه عن كوبا أمريكا التي توج بها السيلساو لعام 2019، عقّب: "للأسف أصيب نيمار قبل البطولة وتعافى لكن ليس بشكل كامل، عدم مشاركة نيمار كان أمرًا محزنًا، من الصعب تحليل ما يحدث معه خارج الملعب، يجد صعوبة في التأقلم لكن هذه الأشياء تحدث".
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