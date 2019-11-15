أنا صاحب الكورة| المنتخب لا يلعب كرة قدم.. أسباب تعادل مصر الباهت أمام كينيا في بداية التصفيات.. فيديو

تعادل منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام نظيره الكيني بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الخميس ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لتصفيات أمم أفريقيا على استاد برج العرب بالإسكندرية.



وحصل المنتخب المصري على أول نقطة في التصفيات، بينما ذهبت صدارة المجموعة السابعة إلى جزر القُمر بعد الفوز على توجو.



ويقدم موقع "صدى البلد" عبر برنامج "أنا صاحب الكورة" مجريات مباراة مصر ضد كينيا، والتى شهدت تعادل الفراعنة بهدف لذاته سجل للمنتخب محمود عبد المنعم كهربا، بينما سجل لمنتخب كينيا مايكل أولونجا هدفا شارك فيه لاعبا المنتخب محمد النني و احمد فتحي.



وتتناول الحلقة أبرز الفنيات السلبية التى تمت على المستطيل الأخضر وخطة الفراعنة بدأ بها حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر فى أول مباراة رسمية له مع المنتخب الوطني الذي كان أداؤه سيئ للغاية خلال أحداث المباراة.



ويعبر البرنامج فى إحدى فقراته عن رأي وحال الجمهور الرياضي المصري فى الشارع عقب المباراة، والتي شهدت أداء باهتا من جانب لاعبي المنتخب يدعو للقلق الشديد قبل مباراة جزر القمر.



ويقدم برنامج "أنا صاحب الكورة" المحلل الشاب محمد شوقى، الذى نجح فى خطف الأنظار إليه عبر السوشيال ميديا.