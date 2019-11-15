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شقيق هيثم زكي يفجر مفاجأة: كان ينوي اعتزال التمثيل.. شاهد

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 05:46 ص
رامي عز الدين بركات
رامي عز الدين بركات شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي
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حمزة شعيب
قال رامي عز الدين بركات شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي من والدته، "إنه علم بوفاة هيثم من والده"، مضيفا: "مصدقتش الخبر، وقمت بالاتصال بأكثر من شخص حتى أتأكد لأنى أعيش برفقة والدي فى لندن، وكانت صدمة".

وأضاف شقيق هيثم خلال حواره ببرنامج "ON Set" والمذاع عبر قناة "ON E" لم أر هيثم منذ حوالى 7 سنوات، ولكن فى آخر اتصالات تليفونية بيننا كان يفكر فى اعتزال التمثيل والهجرة إلى لندن وعمل مشروع مشترك بينى وبينه.
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