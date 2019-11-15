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رياضة

شوبير عن البدري: لم يكن الرئيس الرسمي لبيراميدز .. فيديو

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 03:36 ص
احمد شوبير
احمد شوبير
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ياسمين تيسير
كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن حقيقة رئاسة حسام البدري المدير الفني الحالي للمنتخب الأول لنادي بيراميدز قبل توليه منصب مدرب المنتخب.

وأكد أحمد شوبير في تصريحات لقناة " أون سبورت " أن البدري لم يكن الرئيس الفعلي لـ نادي بيراميدز مشددا أنه حتى الوقت الحالي فخطابات اتحاد الكرة للنادي تحمل اسم نادي " الاسيوطي " وليس بيراميدز.

وأضاف أن البدري كان مجرد مشرف و مدير في النشاط الرياضي في النادي فقط ولكن رئاسته للنادي كانت مجرد اسم فقط .

ويذكر أن المنتخب الأول تعادل أمام كينيا بهدف لكل منتخب في الجولة الأولى في التصفيات المؤهلة لـ بطولة أمم أفريقيا 2021.
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