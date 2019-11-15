ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فنزويلا تدين الاعتداء على سفارتها بالبرازيل

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 04:51 ص
مجهولون يحاولون الاستيلاء
مجهولون يحاولون الاستيلاء على السفارة الفنزويلية في البرازيل
Advertisements
محمد الاسكندرانى
أدانت جمهورية فنزويلا البوليفارية تعرض سفارتها في جمهورية البرازيل الاتحادية لاعتداء ارتكبته مجموعات تستخدم العنف موالية للمعارضة السياسية الفنزويلية.

حذرت فنزويلا فى بيان صحفى من زيف المعلومات التي قام المهاجمون بتوزيعها بوسائل مختلفة،لافتة أن البيان الذى تم توزيعه يفتقر تماما إلى أى مصداقية و لا يسعى إلى أي شيئ أخر غير لمحاولة تخفيف مسؤوليتهم عن الجرائم المرتكبة .

تطلب حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية من حكومة جمهورية البرازيل الاتحادية الوفاء بالتزاماتها كدولة طرف في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تنص على الالتزام بحماية المكاتب الدبلوماسية في أي ظرف من الظروف، وان تتخذ على الفور الإجراءات اللازمة لطرد المعتدين من المنطقة المجاورة للسفارة مباشرة، وتقديم الضمانات الكافية ووضع حد للمضايقة غير المقبولة التي يتعرض لها الموظفون الدبلوماسيون الفنزويليون في برازيليا.

ستواصل حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية مراقبة تطور هذا الوضع غير العادي بالتفصيل وسوف ت تقدم بشكوى إلى المجتمع الدولي.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجهولون يحاولون الاستيلاء على سفارة فنزويلا في البرازيل

ترشيحاتنا

إذا كنت مصابا بالمرض السكري.. توقف عن تناول هذه المشروبات فورا

اخبار الرياضة.. علامة كاملة للأوليمبي وتعادل للكبار.. ومدرب الأهلي يتابع كهربا

عصام مرعي: الزمالك حقق الهدف من ودية الأميرية.. والناشئين أهم المكاسب

"الصحة" تحذر من تشغيلة مضاد حيوي مغشوشة بالأسواق .. صور‎

8 حالات لمخالفات بناء لن يتم التصالح فيها.. تعرف عليها

ضبط امرأة حامل في 15 قطعة حشيش بالصدفة في الأرجنتين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط امرأة حامل في 15 قطعة حشيش بالصدفة في الأرجنتين

الحكم على ابن وزير بريطاني دهس طفل حبيبته وأجبرها على السكوت

بملابس كاجوال.. إنجي وجدان تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. صور