فنزويلا تدين الاعتداء على سفارتها بالبرازيل

أدانت جمهورية فنزويلا البوليفارية تعرض سفارتها في جمهورية البرازيل الاتحادية لاعتداء ارتكبته مجموعات تستخدم العنف موالية للمعارضة السياسية الفنزويلية.



حذرت فنزويلا فى بيان صحفى من زيف المعلومات التي قام المهاجمون بتوزيعها بوسائل مختلفة،لافتة أن البيان الذى تم توزيعه يفتقر تماما إلى أى مصداقية و لا يسعى إلى أي شيئ أخر غير لمحاولة تخفيف مسؤوليتهم عن الجرائم المرتكبة .



تطلب حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية من حكومة جمهورية البرازيل الاتحادية الوفاء بالتزاماتها كدولة طرف في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تنص على الالتزام بحماية المكاتب الدبلوماسية في أي ظرف من الظروف، وان تتخذ على الفور الإجراءات اللازمة لطرد المعتدين من المنطقة المجاورة للسفارة مباشرة، وتقديم الضمانات الكافية ووضع حد للمضايقة غير المقبولة التي يتعرض لها الموظفون الدبلوماسيون الفنزويليون في برازيليا.



ستواصل حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية مراقبة تطور هذا الوضع غير العادي بالتفصيل وسوف ت تقدم بشكوى إلى المجتمع الدولي.