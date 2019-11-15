بحيلة بسيطة.. تشغيل الوضع المظلم في جميع التطبيقات مثل فيسبوك وواتساب

فرضت سامسونج الوضع المظلم على أجهزتها في آخر تحديث لها، مما يترك مجالًا أمام راحة العينين، وعدم تعرضهما للضرر بسبب الضوء الأبيض، لكن بعض التطبيقات غير مدعمة بهذا الوضع.



يمكنك تطبيق حيلة اليوم على تطبيقات مثل Facebook أو شيء مثل Samsung Store أو Samsung Pay وغيرها، وذلك عن طريق فرض الوضع المظلم سواء كانت التطبيقات تدعم الميزة رسميًا أم لا، إليك كيفية القيام بذلك وفقًا لموقع سام موبايل.



الخطوة الأولى:

أولًا ، تحتاج إلى إلغاء قفل قائمة خيارات مطور برامج أندرويد المخفية، وللقيام بذلك

• افتح تطبيق الإعدادات

• انتقل إلى حول الهاتف أو about phone

• حدد معلومات البرنامج، ثم اضغط على "بناء" عدد سبع مرات

• سترى خطوات العد التنازلي، وبمجرد إلغاء قفل قائمة خيارات المطور، سترى رسالة منبثقة تفيد بأن وضع المطور قد تم تشغيله.



الخطوة الثانية

• العودة إلى الشاشة الرئيسية للإعدادات.

• انتقل إلى الأسفل للعثور على إدخال جديد يسمى "خيارات المطور".



الخطوة الثالثة

• انقر فوق خيارات Developer

• ثم قم بالتمرير لأسفل حتى تجد الخيار استدعاء وضع Force Dark أو تمكين الوضع المظلم



في الخطوة الرابعة يتم بالفعل تمكين خيار الوضع المظلم، لابد أن يكون لمعظم التطبيقات الآن واجهة مظلمة طالما تم تمكين الوضع المظلم على جهازك، فقط تحلى ببعض الصبر.