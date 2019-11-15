بامب أكشن وطبنجة و50 طلقة.. أمن الجيزة يسقط أشقاء الشيطان عادل وعلى

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة في ضبط شقيقين تخصصا في الاتجار في الأسلحة النارية بمنطقة منشأة القناطر.



وردت معلومات اكدتها التحريات للإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد قيام كلا من عادل س خ فلاح 32 سنة، وشقيقه على س خ فلاح 27 سنة، شريف م.ع.ع 25 سنة عاطل بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة، وعلى الفور وجه اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة ضبط المتهين.



وعقب تقنين الاجراءات تمكن المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث منشأة القناطر من ضبطهم وبحوزتهم بندقية خرطوش بامب أكشن عيار 12 مم، وطبنجه معدلة عيار 8,5 مم، وفرد خرطوش بروحين عيار 12 مم، وفرد خرطوش محلى الصنع عيار 16 مم، و50 طلقة مختلفة الأعيرة.



بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية والذخائر بقصد الدفاع، وتم تقنين الإجراءات حياله.