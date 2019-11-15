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رياضة

الأهلي يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا لمواجهة الجونة

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 11:47 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدريباته غدًا السبت؛ استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الدوري الممتاز، قبل السفر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي يوم 29 من الشهر ذاته في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقرر الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الجمعة في إطار المرحلة الثانية من فترة إعداد الفريق خلال فترة توقف الدوري.

يذكر أن الجهاز الفني حدد الثلاثاء المقبل موعدا لمواجهة الاتصالات وديًا استعدادا للمرحلة المقبلة.
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