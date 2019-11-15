تحرير 3548 محضرًا.. ضبط 17 طن سلع مجهولة المصدر بالشرقية

أكدت "فايزة عبد الرحمن" وكيل أول وزارة تموين الشرقية أنه تم التشديد علي تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الأغذية والمخابز والمصانع ومحطات الوقود وكافة الأنشطة التجارية بالاشتراك مع الوحدات المحلية المختلفة ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والمتابعة الميدانية بالمحافظة لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار ومراقبة سلامة المنتجات والتصدى لظاهرة الغش التجاري.



وأضافت وكيل أول وزارة تموين الشرقية أن الإدارات التموينية المختلفة شنت حملات مفاجئة على الأسواق أسفرت عن ضبط 17 طن سلع مجهولة المصدر وتحرير 3548 محضرًا متنوعًا منها تحرير 3117 محضرًا للمخابز البلدية والسياحية ما بين نقص وزن غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة.



كما تم تحرير 831 محضرًا للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية المنتج للاستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص.



وأضافت أنه تم ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر منها 1.300 طن دقيق بلدى مدعم 82% و130 كيلو أرز و5 جركن زيت و5 شكاير نشا و 55 كيلو عسل و 3 طن لحوم و 3.5 طن سكر بالإضافة الى 1.700 طن مكرونة و800 كيلو مخلل و150 كيلو سمن و15 شيكارة فول.



كما تم ضبط سلع غير غذائية منها 5 طن أسمنت وطن حديد و350 كيلو مواد لاصقة و60 شيكارة علف حيوانى.



وتواصل مديرية التموين مجهوداتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية لمنع احتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.