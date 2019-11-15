جهاز الزمالك يتواصل مع مصطفى محمد فى المنتخب الأوليمبى لهذا السبب

حرص مسؤولو نادي الزمالك على التواصل مع مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض ومنتخب مصر الأولمبي، خلال الساعات الماضية.



يأتي هذا لتهنئة اللاعب على تألقه مع صغار الفراعنة خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما المقامة حاليًا في مصر.



وطالب مسؤولو القلعة البيضاء من اللاعب بضرورة التركيز ومواصلة الاجتهاد داخل الملعب، خاصة أنه من المتوقع أن يكون له مستقبل واعد مع الفريق الأبيض حال استمراره على نفس المستوى الذي يقدمه حاليًا مع المنتخب الأولمبي.



في حين استقر الصربي “ميتشو” المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على الاستعانة بـ مصطفى محمد بشكل مستمر خلال مباريات الفريق الأبيض المقبلة، خاصة أنه لم يشارك بشكل أساسي من قبل حيث اعتمد عليه المدرب الصربي في الكثير من الأوقات كلاعب بديل.