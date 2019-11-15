وزير الأوقاف يعزي أسر الشهيدين قبل افتتاح مسجدهما بقويسنا.. صور

قدم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء سعيد محمد عباس محافظ المنوفية، قبل افتتاح مسجد الشهيدين ، واجب العزاء لأسر الشهيدين، أحمد محمد مهدي ومحمد محمود علي عطا الله بمدينة قويسنا، تقديرا لتضحياتهم من أجل حماية الوطن , ودعا للشهيدين بالرحمة والمغفرة , ودعا للأسرتين بالصبر والسلوان , وأن يخلف الله (عز وجل) كلا منهما خيرًا في شهيدها.



وأدي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة وصلاة الجمعة من مسجد الشهيدين أحمد محمد مهدي ومحمد محمود علي عطا الله (فؤاد الأول سابقًا) بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية.



وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن المساجد هى أفضل أماكن الهداية على وجه الأرض، لقوله تعالى {يهدي الله لنوره من يشاء}، وكذلك قوله تعالى {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ}.

