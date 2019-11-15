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منوعات

أسدان مشاكسان يهربان خوفا من تكتل قطيع جاموس البري عليهما.. صور

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 09:01 م
صدى البلد
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منوعات
أصيب أسدان مشاكسان بالذعر من قطيع جاموس في مواجهة مثيرة بجنوب أفريقيا، ليثبت هذا الموقف أن القوة بالفعل بالعدد وليس بالشجاعة وحدها.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، تظهر المواجهة المذهلة التي وقعت في محمية Zimanga الطبيعية، أسدين جريئين يشنان هجومًا على قطيع الجاموس، قبل أن يعيد القطيع تجميع صفوفه ومواجهة الأسدين المفترسين اللذين لاذا بالفرار فور رؤيتهما لتجمع الجاموس الوحشي.

تم التقاط الصور الرائعة من قبل مصور الحياة البرية السويدي ستافان ويدستراند، 60 عامًا، والذي فوجئ بالحادث غير العادي، حتى وصفه بأنه "لطيف".

وتوضح الصور الأسدين اليافعين وهما يحاولان الهجوم على قطيع من الجاموس البري إلا أن القطيع قام بالتجمع والتكتل لرد هجوم الأسدين، ودفع الأمر هروب الأسدين خوفًا على حياتهما من هجوم الجاموس المتوحش.
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