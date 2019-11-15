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بعد واقعة تلاميذ بني سويف.. 4 خطوات مهمة بعد العلاج من التسمم

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 11:30 م
بعد واقعة أطفال بني
بعد واقعة أطفال بني سويف.. تعرف على خطوات هامة بعد العلاج
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حياة عبد العزيز
تعرض الكثير من طلاب إحدى المدارس الحكومية بمحافظة بني سويف للتسمم الغذائي، بسبب تناول بسكويت فاسد، فتعرف على الخطوات التي تتم بعد عمليه التخلص من السموم، لاستكمال مرحلة العلاج وذلك وفقًا لموقع "healthline".

خطوات بعد العلاج من التسمم:

حافظ على رطوبة الجسم

تعد شرب السوائل من أهم الخطوات بعد مرحلة تخلص من السموم التي أصابت الجسم، فالقيء والإمساك يسببان الجفاف، فعلى الشخص المصاب شرب كمية كبيرة من المياه لتعويض الجسم المياه التي فقدها أثناء العلاج، كما ينصح بالإكثار من شرب حساء الخضار والدجاج.

اتباع نظام غذائي

بعد العلاج من التسمم يجب اتباع نظام غذائي مفيد للجسم لتعويض ما فقده، فينصح بتناول الأطعمة قليلة الدهون، والأطعمة قليلة الألياف، ومن أبرز الأطعمة التي ينصح تناولها بعد التخلص من السموم هي الموز والعسل وزبدة الفول السوداني والشوفان والبطاطا والأرز.

الاستحمام

بعد أن تتخلص من السموم وتأخذ قسطا من الراحة، فعليك أن تتخلص من البكتيريا التي وُجدت على بشرتك، وذلك عن طريق الاستحمام بالماء الفاتر.

عدم تنظيف الأسنان

يتسبب حمض المعدة الذي يستخرج أثناء القيء في إتلاف الأسنان، وتنظيف الأسنان بالفرشاة مباشرة بعد القيء يمكن أن يؤدي لتآكل المينا التي تتكون على الأسنان، فعليك بشطف الفم بمزيج من الماء وصودا الخبز فقط.
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