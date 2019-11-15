طريقة عمل موس الشيكولاتة لـ غادة التلي

نقدم لكم طريقة عمل موس الشيكولاتة بخطوات الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا.



مقادير موس الشيكولاتة



250 جرام شيكولاتة مذوبة

1 و نصف كوب كريمة

كريمة مخفوقة

فراولة



طريقة عمل موس الشيكولاتة



* تخفق الشيكولاتة المذوبة مع الكريمة وتوضع في الثلاجة لتجمد قليلا.

* يوضع خليط الكريمة في اكواب عادية او اكواب من الشيكولاتة حسب الرغبة.

* تزين أكواب الشيكولاتة بالكريمة المخفوقة والفراولة وتقدم.

