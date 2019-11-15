طريقة عمل موس الشيكولاتة لـ غادة التلي

نقدم لكم طريقة عمل موس الشيكولاتة بخطوات الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا.
مقادير موس الشيكولاتة
250 جرام شيكولاتة مذوبة
1 و نصف كوب كريمة
كريمة مخفوقة
فراولة
طريقة عمل موس الشيكولاتة
* تخفق الشيكولاتة المذوبة مع الكريمة وتوضع في الثلاجة لتجمد قليلا.
* يوضع خليط الكريمة في اكواب عادية او اكواب من الشيكولاتة حسب الرغبة.
* تزين أكواب الشيكولاتة بالكريمة المخفوقة والفراولة وتقدم.
مقادير موس الشيكولاتة
250 جرام شيكولاتة مذوبة
1 و نصف كوب كريمة
كريمة مخفوقة
فراولة
طريقة عمل موس الشيكولاتة
* تخفق الشيكولاتة المذوبة مع الكريمة وتوضع في الثلاجة لتجمد قليلا.
* يوضع خليط الكريمة في اكواب عادية او اكواب من الشيكولاتة حسب الرغبة.
* تزين أكواب الشيكولاتة بالكريمة المخفوقة والفراولة وتقدم.