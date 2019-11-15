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مرأة

طريقة عمل موس الشيكولاتة لـ غادة التلي

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 09:08 م
موس الشيكولاتة
موس الشيكولاتة
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اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل موس الشيكولاتة بخطوات الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا.

مقادير موس الشيكولاتة

250 جرام شيكولاتة مذوبة
1 و نصف كوب كريمة
كريمة مخفوقة
فراولة

طريقة عمل موس الشيكولاتة

* تخفق الشيكولاتة المذوبة مع الكريمة وتوضع في الثلاجة لتجمد قليلا.
* يوضع خليط الكريمة في اكواب عادية او اكواب من الشيكولاتة حسب الرغبة.
* تزين أكواب الشيكولاتة بالكريمة المخفوقة والفراولة وتقدم.
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