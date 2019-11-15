منافس مصر.. كوت ديفوار تتعادل سلبيا مع زامبيا فى الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة كوت ديفوار وزامبيا المقامة ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم تحت 23 سنة بالتعادل السلبي.



وشهد الشوط ضياع العديد من الفرص السهلة من جانب الفريقين.



ويحتاج منتخب زامبيا للفوز وتعثر نيجيريا أمام جنوب أفريقيا بالخسارة حتى يرافق جنوب أفريقيا لنصف النهائي أما منتخب كوت ديفوار فيكفيه التعادل من أجل الصعود.