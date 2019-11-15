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رياضة

منافس مصر.. كوت ديفوار تتعادل سلبيا مع زامبيا فى الشوط الأول

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 09:10 م
صدى البلد
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عمر سلامة
انتهى الشوط الأول من مباراة كوت ديفوار وزامبيا المقامة ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم تحت 23 سنة بالتعادل السلبي.

وشهد الشوط ضياع العديد من الفرص السهلة من جانب الفريقين.

ويحتاج منتخب زامبيا للفوز وتعثر نيجيريا أمام جنوب أفريقيا بالخسارة حتى يرافق جنوب أفريقيا لنصف النهائي أما منتخب كوت ديفوار فيكفيه التعادل من أجل الصعود.
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