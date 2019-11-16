توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت ١٦/١١/ 2019 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 16 نوفمبر 2019 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.



:برج الحمل

مهنيا: يحمل هذا اليوم تطوّرات ايجابية ومشاريع خلاّقة واخبارًا جيدة على الصعيدين المهني والشخصي

عاطفيًا: تسود الرومانسية هذا اليوم وقد تلتقي الأحباء. لا تبالغ على الرغم من ذلك واحفظ حدودك

صحيًا: تنعم بالصحة والعافية بفضل اهتمامك المتواصل بالمحافظة على صحتك وهذا شيء جيد ينعكس على صحتك النفسية ايضا

برج الثور:

مهنيًا: قد يطلب منك التنحي من مكان أو مساعدة الآخرين أو القبول ببعض التنازلات أو العمل خلف الستار

عاطفيًا: كلامك الجميل يبعدك والشريك عن المشاكل العاطفية، وتحاول أن تكون أكثر ودًا معه

صحيًا: تعامل مع الواقع الصحي بوعي وإدراك، ولا تخالف تعليمات الطبيب حتى لو كانت قاسية



برج الجوزاء:

مهنيًا: يطلب إليك هذا اليوم الانتباه والإصغاء إلى النصائح الحكيمة وعدم المغامرة أو المجازفة أو تصديق بعض المناورين

عاطفيًا:عليك أن تتحرك بسرعة وأن تخبر الحبيب بحقيقة مشاعرك قبل فوات الأوان فهو ينتظرك

صحيًا: أي اضطراب في دقات القلب يستلزم مراجعة الطبيب المختص في أسرع ما يمكن



برج السرطان:

مهنيًا: الوقت غير ملائم للقيام بمغامرة جديدة. حذار الفوضى والغش. لا توسّع دائرة التحرّك قبل درس المعطيات بدقة فكن حذر

عاطفيًا: أنشد الهدوء والسلامة والتناغم مع الشريك. ثابر على ما بدأت به، فهو وحده القادر على تغيير نمط حياتك

صحيًا: إياك والتدهور الصحي الذي قد يصيبك بسبب الاهمال ، استشر طبيبك بأسرع وقت



برج الاسد:

مهنيًا: تبدأ مرحلة جديدة تضطر خلالها إلى كتمان سرّ أو السكوت حتى ينجح وتذكر استعينو بالكتمان فى قضاء الحوائج لانو غير ذلك قد يؤدى الى فشله

عاطفيًا: المحيط يسبب لك بعض الأعباء. أجّل المشاريع العاطفية إلى وقت لاحق وكُن متحفّظًا جدًا

صحيًا: يتدخل شيء من الماضي لإحداث بلبلة، فيؤثر في وضعك الصحي ويثير أعصابك



برج العذراء:

مهنيًا: يأتيك هذا اليوم بأخبار جيدة وباقتراحات مناسبة. حديث عن شراكة أو عائدات أو مغامرة مميّزة تخوضها

عاطفيًا: الشريك حساس ورومانسي وحنون، لا تجعله يفقد أيًا منها بسبب تصرّفك الغير مسؤول معه

صحيًا: أصغ إلى النصائح ولا تفرض رأيًا أو تجازف باستقرارك النفسي والصحي



:برج الميزان

مهنيًا: يشعرك هذا اليوم ببعض الانقباض وعدم الشعور بالراحة، لكنك لن تنسحب من اتفاق أو موعد أو استحقاق

عاطفيًا: علاقة عاطفية تتخذ طابع الجدّية وتصل الى نقطة اللارجوع، فإمّا الإرتباط أو الرحيل هذا وقت القرار

صحيًا: تعيش بعض القلق والسهر وتخاف مما هو مخفي ومجهول ومن القادم



برج العقرب:

مهنيًا: تشعر بالارتياح والاطمئنان وتحاط بالأصدقاء المخلصين. قد يؤدي هؤلاء الاصدقاء دورًا في تطوّر أعمالك ونجاحها

عاطفيًا: تشدّ الأسماع إليك وتظهر فتخطف الأنظار، لكنك تصبو إلى الشراكة العاطفية والحب والأمان

صحيًا: سارع إلى أحد خبراء التغذية واعرض عليه مشكلتك مع البدانة، فهو القادر على إيجاد الحل الناجع



برج القوس:

مهنيًا: تعرف أمورًا جديدة وتدرك أن مَن طمع في الفوز بكل شيء خسر كل شيء. كُن معتدلًا وركز وادرس اي حركة تقوم بيها

عاطفيًا: اذا كنت مرتبط فهذا اليوم قد تتخذ عواطفك شكلًا جديدًا وتبلغ مرحلة غير منتظرة، فتصبو أنت الى المثالية مع الشريك

صحيًا: ممارسة السباحة في حوض شتوي مفيدة لصحة القلب وتساعد على المحافظة على صحتك عموما

برج الجدي

مهنيًا: تُخطّط لمشروع فكري أو إبداعي جديد، ويحمل إليك هذا اليوم أخبارًا طيبة وتجارب غنية تبدع فيها

عاطفيًا: ساير الوضع ولا تعقد الأمور أكثر بينك وبين الحبيب. كن متفائلًا بمستقبل علاقتك به

صحيًا: ضاعف شرب المياه إذا كنت تشعر بحريق ما، ويستحسن أن تسأل طبيبك

برج الدلو:

مهنيًا: تتلقّى عدّة اشارات إيجابية، وهي مناسبة للقيام بمبادرة جريئة ولتكرار أي محاولة فشلت في السابق

عاطفيًا: أمورك تتحسن مع الحبيب ولكن عليك أن تعرف كيف تحافظ على هذه العلاقة من جميع التقلبات

صحيًا: قد تشعر بآلام حادة في مختلف أنحاء الجسم، لذا لا تتردد في عرض حالك على الطبيب



برج الحوت:

مهنيًا: يضفي عليك هذا اليوم سحرًا خاصًا وتعقد صداقات جديدة وتركز على علاقة لك ناشئة او قديمة قد تشرّعها فى مجالك المهني

عاطفيًا: لا تكن متعدد العلاقات و ابحث عن الاستقرار. عليك ان تنتبه اكثر الى طريقة تعاملك مع من تحب

صحيًا: حاول أن تبقي روزنامة أيامك ملأى بالمواعيد الرياضية المفيدة حتى تحافظ على صحتك