المغرب تنهى الشوط الأول بالتعادل السلبى مع موريتانيا

انتهى منذ قليل الشوط الأول من مباراة المغرب ضد موريتانيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية بالتعادل السلبي بين الفريقين في المباراة المقامة بالمغرب.



وتكرر سقوط لاعبي منتخب موريتانيا وإضاعة الوقت مما أفقد الشوط حماسه، وإضافة إلى ذلك كان شوطًا فقيرًا من الناحية الهجومية، فلم يسدد المنتخب المغربي سوى تسديدة وحيدة على المرمى بينما الضيف الموريتاني لم يسدد أي كرة طوال الـ45 دقيقة.



يأمل الجمهور المغربي بتحسين الأداء في الشوط الثاني بقيادة حكيم زياش، خاصة انهم يطمعون في الفوز بالبطولة وليس فقط التأهل إليها.

