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توك شو

ياريت الناس تسمع كلامنا.. الأرصاد تكشف طقس الفترة المقبلة..شاهد

السبت 16/نوفمبر/2019 - 03:31 ص
الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
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قسم التوك شو
عقب الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال هيئة الأرصاد الجوية، على سخرية البعض من هيئة الأرصاد الجوية على السوشيال ميديا، قائلًا: "ياريت الناس تسمع كلامنا وتعرف إحنا بنقول إيه".

وأضاف "صابر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل مقدم برنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن حديثهم علمي ومحدد وواضح، متابعًا: "إحنا قولنا الأمطار قد تصل للقاهرة"، لافتًا إلى أنها هناك على الإسكندرية ودمنهور.

وأشار إلى أن درجة الحرارة انخفضت بمعدل 5 درجات اليوم، من 31 درجة إلى 26 درجة، معلقًا: "لما قولنا هتنخفض مش معناه إننا هنكون في ثلاجة"، لافتًا إلى أن منخفض البحر المتوسط غادر البلاد، وقد تصل الأمطار الخفيفة على القاهرة، مضيفًا أن الأمطار ستنتهي من على سلاسل جبال البحر الأحمر نهائيًا يوم الأحد؛ لأن منخفض السودان ينخفض تدريجيًا، وتستقر الأحوال الجوية.
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