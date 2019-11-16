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رياضة

تصميم لـ محمد صلاح ولاعبي ليفربول على طريقة فيلم «شمس الزناتي»

السبت 16/نوفمبر/2019 - 01:37 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
في تصميم مبتكر، ظهر لاعبو ليفربول على رأسهم الفرعون المصري محمد صلاح بتصميم على طريقة الفيلم الشهير "شمس الزناتي" للفنان عادل إمام .

ودائمًا ما ترتبط صور محمد صلاح بالتصميمات العالمية خاصة من الموقع العالمي "بلشر فوتبول" الشهير، ولكن أخرها جاءت عبر المصمم المصري محمد صابر .

استوحي التصميم من الـ 7 المرشحين لجائزة الكرة الذهبية حيث تم اختيار ترينت ألكساندر-آرنولد، أليسون بيكر، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني، محمد صلاح، فيرجيل فان دايك وجورجيو فينالدوم ضمن قائمة المرشحين الـ 30 للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019.

كان نجوم ليفربول السبعة من بين اللاعبين الذين تم اختيارهم من قبل مجلة فرانس فوتبول، بعد تتويجهم مع الفريق بالكأس الأوروبية السادسة بمدريد في يونيو، وبعد موسم كبير حصد فيه الريدز 97 نقطة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
تصميم لـ محمد صلاح ولاعبي ليفربول على طريقة فيلم «شمس الزناتي»
تصميم لـ محمد صلاح ولاعبي ليفربول على طريقة فيلم «شمس الزناتي»
تصميم لـ محمد صلاح ولاعبي ليفربول على طريقة فيلم «شمس الزناتي»
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