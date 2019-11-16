أهالى الضاهر بغمرة: الشوارع مظلمة ليلا

أرسل نور محمد، أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من قلة الإنارة بشوارع منطقة الضاهر - غمرة بالقاهرة.



وأوضح أن منطقة الضاهر الواقع بالقرب من محطة مترو غمرة بالقاهرة تعانى من قلة عدد أعمدة الإنارة بالشارع، ما يسبب الذعر للمواطنين ليلا، واصفين الوضع بالظلام الكاحل ما يمنعهم من الخروج من بيوتهم.



ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.