ثقافة الأقصر تناقش ترشيد استهلاك المياه

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة الأقصر، حيث نظمت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان" مدن لها تاريخ محافظة الأقصر" بمدرسة السلام الإبتدائية المشتركة وتحدث على توفيق عن الأقصر قديمًا وحديثًا وأهم المعالم الاثارية والتاريخية فى الاقصر وأهم الشخصيات البارزة التى ولدت فى الأقصر، وكذلك نظم قصر ثقافة بهاء طاهر ندوة بعنوان "ترشيد إستهلاك المياة" وأوضحت أمانى مدنى مصادر المياة في مصر وكيفية الحفاظ على مياة نهر النيل ومراحل تنقية المياة، وذلك بمدرسة منشاه العماري الإبتدائية، بينما عرض بالقصر عرض سينما أفلام كرتون للأطفال.



أقيم بمكتبة قصر ثقافة اسنا "دورى ثقافى"بمشاركة مدرسة التمريض كان الدورى عبارة عن مجموعة من الأسئلة المتنوعة دينية وثقافية مكونة من فريقين وتم طرح الأسئلة للفريقين وكانوا فى تنافس مما نتج عنه روح الجماعة فى أخذ آرائهم من بعضهم لبعض وعبروا عن إعجابهم لاكتساب معلومات وحب التنافس الإيجابى ورح المشاركة الجماعية مما جعل الجميع فى تلهف لاعادة المسابقة مرات أخرى.



أقامت مكتبة المدامود الثقافية محاضرة بعنوان "الأخلاق" وأوضح محمد مصطفى تعريف الأخلاق وأهميتها وحسن الخلق، بينما نفذت مكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية بجمعية تنمية المجتمع بتوماس ورشة تعليم حرف بيئية نوبية.