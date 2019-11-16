بـ بفستان جرئ.. زوجة احمد الفشاوى تتألق على انستجرام

نشرت زوجة الفنان احمد الفشاوى ، ندى الكامل، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، لتشارك جمهورها بإطلالة جديدة.



وتألقت زوجة الفنان احمد الفشاوى، بإطلالة مثيرة مرتدية فستان جرئ يبرز قوامها الرشيق الكيرفى ، واتسم الفستان بالستايل الهادئ الذي يتسم بفتحة من الخلف عند القدم، وكتف يأخذ قصة الكرانيش، ونسقت معه حذاء باللون الشفاف الذي ابرز تاتو القدم لديها.



وتركت شعرها الاحمر منسدلًا على كتافها، ووضعت المكياج الخفيف والهادئ ، ونالت الصورة إعجاب متابيعها وعلق بعضهم قائلا :"احلى كيرفى".