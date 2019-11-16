ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ بفستان جرئ.. زوجة احمد الفشاوى تتألق على انستجرام

السبت 16/نوفمبر/2019 - 04:43 م
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
نشرت زوجة الفنان احمد الفشاوى ، ندى الكامل، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، لتشارك جمهورها بإطلالة جديدة.

وتألقت زوجة الفنان احمد الفشاوى، بإطلالة مثيرة مرتدية فستان جرئ يبرز قوامها الرشيق الكيرفى ، واتسم الفستان بالستايل الهادئ الذي يتسم بفتحة من الخلف عند القدم، وكتف يأخذ قصة الكرانيش، ونسقت معه حذاء باللون الشفاف الذي ابرز تاتو القدم لديها.

وتركت شعرها الاحمر منسدلًا على كتافها، ووضعت المكياج الخفيف والهادئ ، ونالت الصورة إعجاب متابيعها وعلق بعضهم قائلا :"احلى كيرفى".
بـ بفستان جرئ.. زوجة احمد الفشاوى تتألق على انستجرام
بـ بفستان جرئ.. زوجة احمد الفشاوى تتألق على انستجرام
بـ بفستان جرئ.. زوجة احمد الفشاوى تتألق على انستجرام
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بإطلالة أنيقة وجذابة..زوجة مصطفى فهمى تنشر أحدث صور لها عبر إنستجرام

بـ فستان قصير... عبير صبرى في إطلالة جريئة

بـ الكرانيش... نسرين طافش تخطف الأنظار بـ البوستاج

half boot وفستان قصير.. ريهام حجاج تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور لها

قطيفة قصير.. شذى بفستان ملفت في أحدث ظهور لها

بـ جلد أسود.. مى عمر بفستان قصير يعرضها للهجوم

ترشيحاتنا

كواليس دمج قناتى أون سبورت وتايم سبورت تحت مسمى ON Time Sports في بداية 2020

حمدي الميرغني يظهر بـ لوك جديد.. والجمهور: بقيت شبه حماقي.. دي عملية تجميل؟!

في ذكرى ميلاده.. شاهد استيفان روستي يغسل السيارة بـ الفانلة الحمالات

تناولت أدوية.. 3 أسرار وراء رشاقة مها أحمد

ضم أون وتايم سبورت.. الوطنية للإعلام تدشن باقة رياضية مفتوحة

بعد نفيه انتهاك عرض مراهقة.. طليقة الأمير أندرو تدعمه بهذه الطريقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بفستان جرئ.. زوجة احمد الفشاوى تتألق على انستجرام

زوجة خالد سليم تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في عيد ميلاده

مع اميرة Frozen .. ريا أبي راشد وابنتها بإطلالة ساحرة في لندن