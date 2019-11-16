لـ المتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول بلح البحر؟

يعد بلح البحر، هو أحد أنواع محار البحر الغني بالعديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية، مثل الفيتامينات B، C، الفولات والحديد والفوسفور والمنجنيز والسيلينيوم والزنك.



أكد الدكتور أحمد صبرى أن تناول بلح البحر، يساعد المتزوجين على حياة سعيدة لأنه يعد من قائمة الأطعمة ذات الفوائد الجنسية، لاحتوائه على ‏بروتين خال من الدهون، مما يمد الجسم بالطاقة اللازمة لأداء وظيفته الجنسية بفعالية كبيرة.



من فوائد تناول بلح البحر:

1-علاج الربو والتهاب الشعب الهوائية

2-علاج آلام المفاصل

3-غنى بـ فيتامين B12

4-تحسين صحة البشرة

5-يمد الجسم بالشعور بالسعادة

6- يعالج فقر الدم

