مشاركة للأطفال بالدورة الفقهية المبسطة بمسجد الجامع الكبير بـ«مدينتي»

في إطار مبادرة صحح مفاهيمك التي أطلقتها وزارة الأوقاف المصرية، برعاية وزير الأوقاف، وبإشراف مديرية أوقاف القاهرة، واستكمالًا لفعاليات النشاط الصيفي للأطفال، شهد المسجد الجامع الكبير بـ«مدينتي» مشاركة مميزة للأطفال في أولى فعاليات الدورة الفقهية المبسطة للمسلم الصغير، تحت عنوان: “صلاتي نجاتي”.

وقد خُصِّصت الجلسة لتعليم الأطفال معنى الطهارة وأهميتها، والتدريب العملي على كيفية الوضوء خطوة بخطوة، باستخدام وسائل عرض تقنية حديثة، وفيديوهات تعليمية جذابة، ساعدت على تبسيط المفاهيم الدينية بأسلوب يناسب الفئة العمرية المستهدفة.

كما تضمن اللقاء أنشطة تعليمية وتطبيقية، ومسابقات تفاعلية، وتوزيع هدايا عينية على الأطفال المشاركين، في أجواء تربوية ممتعة تهدف إلى ترسيخ حب الصلاة والطهارة في نفوس النشء، وتعليمهم الوضوء الصحيح، إلى جانب تنمية مهاراتهم في الإبداع والتخطيط، من خلال تحدٍّ تربوي بعنوان “ثقافة الاستغناء”.

وجاءت هذه الفعالية بمشاركة الواعظة شيماء عبد المنعم، وبحضور فضيلة الدكتور محمود الأبيدي، إمام وخطيب المسجد، اللذين أكدا على أهمية هذه المبادرات في بناء وعي ديني مبكر لدى الأطفال، وربطهم بالمسجد ومفاهيم الطهارة والعبادة.

وتأتي هذه الأنشطة في إطار حرص وزارة الأوقاف على تعزيز الهوية الدينية الصحيحة لدى الأطفال، ومواصلة جهودها في التوعية المجتمعية الهادفة، من خلال برامج تثقيفية تواكب احتياجات الأجيال الجديدة.