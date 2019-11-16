ارخص تليفون.. شاومي تطرح 10 هواتف جديدة بتقنية 5G

كشف الرئيس التنفيذي لشركة الهواتف الذكية الصينية شاومي، لي جون، إن كل هواتف شاومي التي تزيد سعرها عن 2000 يوان صيني أي ما يعادل 4500 جنيه مصري، سوف تتمتع بدعم شبكة الجيل الخامس 5G، وهذا وفقًا لتقرير نشرته شركة الهواتف الذكية.





وبحسب موقع firstpost، فإن الشركة تعتزم طرح 10 هواتف ذكية تدعم شبكة 5G بحلول عام 2020.





ويُذكر أن شاومي أصدرت إلى الآن ثلاثة هواتف من ضمن 10 هواتف التي أعلنت عنها، وهي Mi Mix 3 وMi 9 Pro الذي يُباع في الصين فقط، و Mi Mix Alpha.



