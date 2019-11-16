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تكنولوجيا

ارخص تليفون.. شاومي تطرح 10 هواتف جديدة بتقنية 5G

السبت 16/نوفمبر/2019 - 06:10 م
شاومي تطرح 10 هواتف
شاومي تطرح 10 هواتف جديدة بتقنية 5G
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قسم المنوعات
كشف الرئيس التنفيذي لشركة الهواتف الذكية الصينية شاومي، لي جون، إن كل هواتف شاومي التي تزيد سعرها عن 2000 يوان صيني أي ما يعادل 4500 جنيه مصري، سوف تتمتع بدعم شبكة الجيل الخامس 5G، وهذا وفقًا لتقرير نشرته شركة الهواتف الذكية.

وبحسب موقع firstpost، فإن الشركة تعتزم طرح 10 هواتف ذكية تدعم شبكة 5G بحلول عام 2020.

ويُذكر أن شاومي أصدرت إلى الآن ثلاثة هواتف من ضمن 10 هواتف التي أعلنت عنها، وهي Mi Mix 3 وMi 9 Pro الذي يُباع في الصين فقط، و Mi Mix Alpha. 

وفي سياق آخر، حصلت شاومي على براءة اختراع لتصميم الهاتف القابل للطي بشاشة مستطيلة صغيرة، وهذا بالمقارنة بهاتف موتورولا Razr الذي يحتوي على شاشة كبيرة في حالة طيه.
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