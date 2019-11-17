رئيس برلمان الطلاب الوافدين: أمن القارة الأفريقية في الاهتمام بالتعليم

قال مصعب رابح رئيس برلمان الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، ان أفريقيا يراد لها أن تموت جوعا وأنها مهددة في عموم مناحي حياتها الغذائي والصحي والاجتماعي والسياسية، ويجب الانتباه الي الاهتمام بالتعليم لمواجهة هذه المخططات.



وأضاف رئيس برلمان الطلاب الوافدين بالأزهر، أن هناك مخطّطات مدروسة ترمي إلى افقار القارة واستغلال مقدراتها واستنزاف ثرواتها من أجنحة المكر التي ما عادت تخفى على ذي عينين في سلب ونهب؛ ممنهج في صراعات قديمة بلاعبين جدد أعني (الاستعمار بثوبه الجديد).



ووصف رئيس برلمان الوافدين، فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب - حفظه الله- برسول السلام العالمي وقلب الإنسانية النابض.



وأشار أن التعليم يجب أن يكون وسيلة حقيقية وفعالة في تحقيق الأمن والسلام العالمي لتحقيق الاستقرار وبناء الأمم ومواجهة الإرهاب والتطرف".