مصرع شخصين وإصابة 3 في حادث تصادم بالوادي الجديد

لقي شخصان مصرعهم منذ قليل وأصيب ثلاثة آخرون منذ قليل في حادث تصادم سيارة بدراجة نارية بمنطقة البرمودى جنوب مدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث .

اللواء محمد ابو الليل مدير أمن الوادى الجديد تلقي بلاغا من إدارة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بمنطقة البرمودى بطريق الخارجة باريس أسفر عن مصرع شخصين واصابة 3 اخرين وهم

يونس جابر يوسف 24 عام ، رائد جمال رسمى 2 عام ، بيشوى عماد سعد 23 عام

فيما توفي كلا من رجب إبراهيم بركه ، محمود احمد هلال وتم نقلهم المتوفيين والمصابين الى مستشفي الخارجة العام وجاري تحرير محضر بالواقعه لاحالته للنيابة العامه لمباشرة التحقيقات.