برلماني: تعميق التصنيع المحلي عامل رئيسي لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني

أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن تعميق التصنيع المحلي يمثل أحد أهم العوامل الرئيسية لزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الاعتماد على المنتج المحلي يساهم في تقليل الفجوة الاستيرادية، وتوفير العملة الصعبة.

وطالب" مسعود" الحكومة بمواصلة دعم هذا التوجه من خلال توسيع القاعدة الصناعية، وتقديم حوافز حقيقية للمستثمرين، وتسهيل إجراءات الترخيص، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية في دعم الصناعة.



وشدد عضو النواب على أهمية ربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل، بما يضمن توفير كوادر مدربة قادرة على تلبية متطلبات التصنيع الحديث، مؤكدًا أن هذه الخطوات تمثل مدخلا رئيسيا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام .