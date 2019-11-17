الأمن يداهم أوكار تجار السلاح والمخدرات بالمحافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية لتحقيق الإنضباط فى الشارع المصرى ، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الإنتشار الأمنى الفعال ، والقضاء على كافة الظواهر السلبية.



وأسفرت (خلال 24 ساعة) عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط ( 9 قطع سلاح نارى ، 2 قضية إتجار بالمخدرات ، 85 قضية تموينية، 1140 مخالفة مرورية، تنفيذ 1013 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن الفيوم .



كما تم ضبط ( 18 قطعة سلاح نارى ، 5 قضايا إتجار بالمخدرات ، 7 قطع سلاح أبيض ، 59 قضية تموينية، 3979 مخالفة مرورية، تنفيذ 1797 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن المنيا .



فيما تم ضبط ( 9 قطع سلاح نارى ، 13 قضية إتجار بالمخدرات ، 30 قضية تموينية ، 1368 مخالفة مرورية ، تنفيذ 4518 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن الشرقية .



وفى سياق متصل تم ضبط ( 9 قطع سلاح نارى ، 26 قضية إتجار بالمخدرات ، 30 قضية تموينية، 1533 مخالفة مرورية، تنفيذ 8511 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن القليوبية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.