اليوم.. أولى جلسات محاكمة زوجة لاعب الأهلي السابق بتهمة السرقة

حددت نيابة مدينة نصر أول الكلية، جلسة اليوم 17 نوفمبر لنظر أولى جلسات محاكمة زوجة اللاعب شادي محمد وشقيقها في واقعة اتهام اللاعب لزوجته باقتحام منزله وسرقتة.



و كشفت معاينة نيابة مدينة نصر بإشراف المستشار تامر العربي محامي عام النيابات إبلاغ ، لاعب النادي الأهلي السابق شادي محمد بكسر أبواب الشقة وكسر الباب الحديدي، من جانب القفل والأبواب الداخلية، وبعثرة محتويات الشقة بالكامل، وسرقة مبالغ مالية ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى وميداليات وكاميرات فيديو وأخرى تصوير ومقتنيات.



وأمرت النيابة بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وتفريغ الكاميرات في محل الواقعة.



وأمرت النيابة باستدعاء حارس العقار وعدد من شهود الواقعة المتواجدين بعمارة اللاعب، للاستماع إلي أقوالهم.



ونفي مصدر قضائي ما نشر حول استماع النيابة لأقوال اللاعب أو زوجته، مضيفًا أنه سيتم ذلك يوم الأربعاء المقبل.



وكشفت التحقيقات والتحريات الأولية فى واقعة سرقة شقة لاعب الأهلى السابق شادى محمد بمدينة نصر نصر عن قيام 9 متهمين حضروا مستقلين سيارتين ملاكى، وأخرى نصف نقل وقاموا بكسر باب الشقة والاستيلاء على أجهزة كهربائية بمبالغ مالية كبيرة ثم لاذوا بالهرب.



و تبين من فحص كاميرات المراقبة قيام 9 أشخاص حضروا مستقلين سيارتين ملاكى وأخرى نصف نقل، وتوقفوا أسفل العقار الذى يقطن فيه اللاعب شادى محمد ثم صعدوا وقاموا بتحطيم كالون الشقة وسرقوا وسام الجمهورية من الطبقة الأولى وميداليات وكاميرات فيديو وأخرى تصوير ومقتنيات وأموال تم حصرها و جار تحديد الجناة وضبطهم.



بدإت الواقعة عندما تلقى قسم مدينة نصر أول إخطارا من شرطة النجدة بتعرض شقة لاعب الأهلى السابق شادى محمد بالطابق الرابع فى شارع أبو داود الظاهرى دائرة القسم لواقعة اقتحام وسرقة من قبل مجهولين.



انتقلت أجهزة الأمن وممثل عن النيابة العامة الذين أجروا معاينة لمسرح الحادث، وتبين من المعاينة الأولية ومن خلال جمع المعلومات أن واستمعت النيابة إلى أقوال شهود العيان الذين أدلوا بشهادتهم وتم تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بمحل أجهزة كهربائية مجاور لشقة اللاعب الذى لم يتهم أحد فى ارتكاب الواقعة حرر بلاغ يحمل رقم 16276 لسنة 2019 وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة تحديد الجناة وضبطهم.