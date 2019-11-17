العقاد ومنير وشيكابالا.. مشاهير من أسوان بلد القلوب الطيبة.. صور

محافظة أسوان عاصمة الشباب الإفريقى والاقتصاد والثقافة بالقارة السمراء، صاحبة التاريخ الحافل فى تنوع للأنماط السياحية، كما أنها تعد قبلة لزيارة أبرز الشخصيات العامة المحلية والعالمية، بجانب أن هناك الكثير من المشاهير وأسماء الأعلام ينتمون إليها.



ويلقى " صدى البلد " الضوء على أبرز أسماء الأعلام والمشاهير الذين ينتمون إلى بلد القلوب الطيبة والنفوس الصافية عاصمة الشباب الإفريقى، فهى بلد الكاتب عباس العقاد والمطرب محمد منير ولاعبى الكرة فاروق جعفر وأحمد الكأس وشيكابالا.



فأبناء أسوان دائمًا يشتهرون بنقاء وصفاء القلوب الطيبة ، وأيضًا يتميز أهلها أصحاب البشرة الذهبية السمراء بالبشاشة وحسن وحفاوة استقبال ضيوفهم وزائريهم مما جذب إليها السائحين من مختلف جنسيات دول العالم .



ونجد أن من أبناء أسوان المشاهير أحد علماء الدين وهو كمال الدين أبو الفضل جعفر بن ثعلب بن جعفر الإدفوى المتوفى سنة 748 هـ - صاحب كتاب الطالع السعيد الجامع لأسماء الفضلاء والرواة بأعلى الصعيد، وهارون بن محمد الأسوانى، وحزم بن عبدالله الأسوانى، وبلال بن يحيى، ومن الشعراء على بن إبراهيم وابناه الشاعران الحسن وأحمد .



ومن المعاصرين الكاتب الراحل عباس محمود العقاد عملاق الأدب المصرى والسياسى والمفكر، الذى يعد أحد البارزين ممن أبدعوا فى مجال الأدب وأثروا الحياة الثقافية والفكرية فى المجتمع ، والتحق العقاد بمدرسة المواساة الابتدائية، وذات يوم وأثناء زيارة الإمام محمد عبده للمدرسة طلب الاطلاع وقراءة بعض المقالات التي يجتهد التلاميذ في كتابتها، فقرأ المقال الخاص بالتلميذ "عباس محمود العقاد"، وفى ذلك الحين قال جملته الشهيرة التى أثرت فى حياة العقاد "حرى بهذا الطالب أن يكون كاتبًا فذًا"، وصدقت نبوءة الإمام محمد عبده، وصار العقاد كاتبًا عظيمًا، وأنهى العقاد تعليمه عند المرحلة الابتدائية، وعمل كاتبًا فى هيئة البريد بأسوان .



وكذلك المطرب محمد منير، الذى ولد فى قرية منشية النوبة بأسوان حيث تلقى منير تعليمه المبكر وقضى فترة الصبا فى أسوان قبل أن يهاجر مع أسرته القاهرة فى أوائل السبعينيات، وأحب ممارسة الغناء كهاوى منذ الصغر وكان يغنى لرفاقه فى الجيش .



وأيضًا لاعب كرة القدم فاروق جعفر نجم نادى الزمالك السباق، الذى احتفل الشهر الماضى بعيد ميلاده الـ67 ، حيث إنه من مواليد يوم 29 أكتوبر 1952 من أصول نوبية بقرية توماس بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، وتربى وعاش فى حارة النجار بحى المنيرة بالسيدة زينب بالقاهرة، كأصغر الصبيان فى 11 أخا من الأبناء والبنات.



هذا بجانب لاعب كرة القدم المصرى شيكابالا الذى يعد من اللاعبين المصريين القلائل ذوى البشرة السمراء، وأحد أمهر اللاعبين فى جيله، وأفضل لاعبى نادى الزمالك، وربما يكون أكثرهم عشقًا وحبًا من الجماهير، ولد شيكابالا فى أسوان وألحقه والده بناشئي الزمالك.



ومن مشاهير أسوان القائد العسكرى محمد صالح حرب والمولود فى جزيرة الحربياب إحدى قرى مدينة دراو وكان قد لعب دورا ضد العدوان الإيطالى على ليبيا منذ 1911، كما أنه إشترك فى حروب الحركة القومية التركية فى الأناضول ضد الحلفاء واليونانيين، وتم انتخابه عضوا بمجلس النواب المصرى عام 1926 حيث أثار قضايا تتعلق بتأمين الصحراء المصرية وتسليح الجيش المصرى وتحديثه، واختاره على ماهر وزيرا للدفاع الوطنى فى وزارة عام 1939، وأخذ على عاتقه مهمة تطوير الجيش المصرى وتحديثه، وعندما أسقط الإنجليز هذه الوزارة لم يكف عن النضال، وشرع فى مقاومة النفوذ البريطانى من خلال رئاسته لجمعيات الشبان المسلمين منذ عام 1940 .



ومن أبناء أسوان كذلك الفنان أحمد عثمان النحات وأول عميد للفنون الجميلة بالإسكندرية والذى عمل فى وظيفة مسجل للآثار المكتشفة فى فلسطين مع بعثة بمتحف بنسلفانيا الأمريكية 1927، كما أنه صاحب إبتكار فكرة نقل معبدى أبوسمبل بطريقة النشر والقطع إلى أجزاء ثم إعادة تركيبها بنفس هيئتها بأعلى هضبة الجبل .



ومن أبناء أسوان الشيخ صادق عرجون من علماء الأزهر والقاضى الجداوى من علماء الفقه الإسلامى والشيخ ماهر خالد أبوبكر الداعية الإسلامى وأحد علماء الأزهر.