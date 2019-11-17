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رياضة

أمم أفريقيا تحت 23 عاما .. المنتخب الأولمبي يواصل الاستعداد لمواجهة نصف النهائي

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 06:14 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
يواصل المنتخب الأولمبي اليوم الأحد تدريباته استعدادا لمواجهة جنوب أفريقيا الثلاثاء في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما، والتي تحتضنها مصر حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

وبدأ أمس المنتخب الأولمبي استعداداته بمران على ثلاث فقرات، بدأت بالإحماء ثم جمل تكتيكية ثم تقسيمة وركلات الجزاء تحت إشراف شوقي غريب المدير الفني. 

وكان الجهاز الفني الذي يضم معتمد جمال المدرب العام ومحمد شوقي ووائل رياض المدربين وأسامة عبد الكريم مدرب حراس المرمى والدكتور كمال عبدالواحد اخصائي الأحمال قد عقدوا محاضرة للاعبين تركزت حول طريقة لعب المنافس والمفاتيح التي يعتمد عليها وواجبات كل لاعب حسب مركزه.

وفي الوقت نفسه يقوم الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أيمن زين طبيب المنتخب والدكتور صلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيعي والدكتور محمد صلاح أخصائي التأهيل بالعمل المتواصل من أجل تجهيز اللاعبين قبل مباراة الثلاثاء.
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