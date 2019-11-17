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رياضة

أمم إفريقيا تحت 23 عاما .. فرصتان لتأهل المنتخب الأولمبي للأولمبياد

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 05:21 ص
المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي
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ريهام بكير
يلتقي منتخب مصر الأولمبي نظيره الجنوب أفريقي في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما ، والتي تحتضنها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى لأولمبياد طوكيو 2020.

اللقاء يحمل فرصتين، الأولى فوز الفراعنة الصغار والتأهل للنهائي وضمان حجز بطاقة التأهل للأولمبياد دون النظر إلى نتيجة مباراة النهائي ضامنا أحد المركزين الأول أو الثاني.

والفرصة الثانية في حالة الهزيمة من جنوب إفريقيا، فيخوض مباراة أمام الخاسر من لقاء غانا وكوت ديفوار على المركز الثالث، في لقاء لا بديل فيه عن الفوز للتأهل للمحفل الدولي.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب جنوب أفريقيا مع منتخبنا الوطني الأولمبي يوم الثلاثاء المقبل في الثامنة مساء على استاد القاهرة.

وفي نصف النهائي الآخر يلتقي غانا وصيف المجموعة الأولى مع كوت ديفوار متصدر الثانية باستاد السلام في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية باستاد القاهرة فى الثامنة مساء، ويسبقها على نفس الملعب مباراة تحديد صاحب المركز الثالث فى الرابعة والنصف عصرا.
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