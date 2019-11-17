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أصل الحكاية

نسي أولاده.. هل خطفت دينا الشربيني عمرو دياب من أسرته؟

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 01:59 م
أسرة عمرو دياب
أسرة عمرو دياب
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أحمد سالم
كنزي وعبد الله.. توأم عمرو دياب الذي يحظى باهتمام كبير من محبي السوبر ستار على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن عمرو دياب نفسه لم يكن يخفي شغفه بهما ويحرص دائما على الاحتفال بالمناسبات الخاصة بتوأمه من خلال تهنئتهم على السوشيال ميديا.

بالأمس كان عيد ميلاد التوأم المحبوب للنجم عمرو دياب، لكنه وبدون مبررات أو أسباب معلنة لم يظهر عمرو دياب في الصورة، لا من خلال التواجد مع التوأم أو حتى من خلال التهنئة الواجبة من أب لأبنائه.

اهتمام زائد عن الحد 

تاتو على كتف عمرو دياب باسم عبد الله، تعمد السوبر ستار التصوير به في كوفرات ألبوماته والظهور بهذا الوشم في كليباته في رسالة واضحة منه توضح مدى اهتمامه الزئد بأبنائه.

كما تعمد عمرو دياب تقديم أغنية "قمرين" التي قال إنه غناها خصيصا لـ عبد الله وكنزي وأهدى لهما كلمات الأغنية التي شبههما فيها بالقمر.

كان لعمرو دياب أغنية أخرى شهيرة أيضا "حبيبي يا نور العين"، وقيل إن الفنان غناها لابنته نور، وهي الابنة الوحيدة من الفنانة شيرين رضا والتي تعيش حاليا مع زوجة أبيها زينة عاشور.

تغير أسري بعد دينا الشربيني 

كان لارتباط عمرو دياب بـ دينا الشربيني تغيرات ومحطات مع أبنائه بدأت بإلغاء متابعته على "إنستجرام" عقب الإعلان بشكل رسمي عن ارتباطه بـ دينا الشربيني.
نسي أولاده.. هل خطفت
تمادى عمرو دياب في علاقته بـ دينا الشربيني وتعمدا الظهور سويا في الحفلات والمهرجانات، وخصص أغاني داعب بها محبوبته الجديدة مثل أغنية "برج الحوت" وأغنية "يوم تلات".

بدأت العلاقة بين عمرو دياب وأسرته والاهتمام بأولاده ينسحب تدريجيا إلى دينا الشربيني التي ملأت حياته وأبعدته خطوة عن أبنائه - ربما دون قصد - لكنها ظلت محتفظة بدبلوماسية الحديث فيما يخصه وعائلته ولم تبد أي امتعاض أو تشير إلى مشاكل بينها وبين أولاده.

أصبحت دينا الشربيني دون قصد هي المتهمة الأولى في ابتعاد عمرو دياب عن أولاده أو تعمد تجاهل تهنئتهم بعيد ميلادهم، وهو ما أوضحه المتابعون الذين وجهوا التهنئة لتوأم عمرو دياب عبد الله وكنزي ووجهوا رسالة لعمرو دياب فحواها «دينا خطفتك يا عمرو».
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