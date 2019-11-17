تكرار نفس الستايل.. أنغام بإطلالات متشابهة من المصمم زياد نكد

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مجموعة من الصور للفنانة أنغام، لآخر ظهور لها فى الآونة الأخيرة فى الحفلات وارتدائها فساتين متشابهة من المصمم اللبناني زياد نكد.



واعتمدت الفنانة أنغام على الظهور فى الآونة الأخيرة بارتدائها من المصمم اللبنانى زياد نكد، من خلال ارتدائها الفساتين النفوشة والمطرزة بالإكسسوارات الكثيرة، وهو ما اعتبره الكثير من متابعيها "ستايل مكرر".



وكان آخر فستان ظهرت به الفنانة أنغام أثناء إحيائها حفلتها فى الكويت، حيث أطلت بـ فستان سيلفر لامع وبأكمام مختلفة، حيث هناك كم طويل وآخر كت، ووضعت ميكب بالألوان الترابية المناسبة لبشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والآيلاينر مع أحمر شفاه باللون الموف.

