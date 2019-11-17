بـ قفطان مغربى.. بوسى شلبى بإطلالة كشفت عن وزنها المثالى

نشرت الاعلامية بوسى شلبى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، لتشارك جمهورها بأحدث ظهور لها.



تألقت الإعلامية بوسى شلبى، بإطلالة ساحرة وأنيقة، مرتدية قفطان مغربى باللون الأسود المطرز بالذهبى، مما أبرز رشاقتها ووزنها المثالى.



واعتمدت الإعلامية بوسى شلبى على وضع المكياج الصاخب بالالوان الغامقة، ووضعت أحمر الشفاه باللون الفوشيا، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.



