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حوادث

تأجيل نظر قضية خلية الوراق الإرهابية إلى 24 نوفمبر للمرافعة

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 02:02 م
محاكمة
محاكمة
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أ ش أ
أرجأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم بمجمع المحاكم بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وحضور إلياس إمام، رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي، نظر محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «خلية الوراق الإرهابية» لجلسة 24 نوفمبر الجاري للمرافعات.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين: أحمد عبد الحفيظ وحاتم محمد إبراهيم، أنهما في 25 يناير 2015، بدائرة قسم الوراق، أسسا وأدارا، وآخر متوفي محمد أحمد عبد العاطي، جماعة إرهابية فيما بينهم كان من أغراضها الدعوة لمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على القوات الشرطية ومنشآت الدولة، وقد استخدموا الإرهاب لتنفيذ مشاريعهم الإجرامية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسندت إليهما شروعهما والمتوفي المشار إليه في قتل المجني عليهم مأموري الضبط القضائي سامي عزت محمود فهمي، والنقيب عبد الرحمن محمود شحاتة، وقوات الشرطة المرافقة لهما بأن أطلق المتهم المتوفي صوبهم وابلًا من الأعيرة النارية من سلاحه "بندقية آلية" قاصدًا الخلاص منهم حال تواجد المتهمين رفقته على مسرح الواقعة، للشد من أزره بأسلحتهما إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو حيدتهم عن هدفهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وشملت اتهامات النيابة إحراز كل منهما سلاحًا ناريًا بدون ترخيص، وذخائر «عدة طلقات».
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