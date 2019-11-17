الجنايات تستمع لطلبات الدفاع في قضية كتائب حلوان



تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة ، الأحد، محاكمة 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كتائب حلوان».



طالب دفاع المتهمة رقم 90 بقرار الإحالة عليا حسن بالتصريح لموكلته بإجراء عملية جراحية في فقرات الظهر.



وقدم دفاع المتهم محمد أحمد عيد رقم 158 بقرار الإحالة مذكرة تتضمن أن موكله ليس المعني بالاتهام وأن ذلك نتيجة تشابة أسماء بينه وبين المتهم الحقيقي محمد أحمد عيد عبد الحكيم صقر وشهرته صقر وطالب بالتصريح مباحث أمن الدولة بالتحري للوقوف على ملابسات الواقعة.



وبسؤال هيئة المحكمة المتهم من قوله في التهم الموجهة إليك من النيابة العامة انكر جميع التهم الموجهة إليه.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية كلا من المستشار عصام أبو العلا و المستشار حسن السايس وسكرتارية حمدى عبد التواب.



كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات «لأنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى الحادي والثلاثين قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي».



كما تولى المتهمون «مسؤولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، والتي تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب أحد وسائلها التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها».